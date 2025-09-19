Snowboard-Olympiasieger (39) will Radprofi werden

Letzte Saison am Snowboard?

„Ich bin technisch ein sehr guter Radfahrer, kann Windschattenfahren. Solange es flach ist, kann ich auch sicher sehr gut mithalten“, sagt der 39-Jährige, der wohl nach der anstehenden Olympia-Saison seine Karriere beenden wird. Aber auch für danach hat er große Ziele, soll sich sein anderer Kindheitstraum doch noch erfüllen. „Ich bin sehr ehrgeizig, brauche hohe Ziele. Ohne Vitamin B wäre es zwar fast unmöglich, aber ich habe mit Red Bull einen super Partner. Und wenn ich mich leistungsmäßig so raufschrauben kann, dass es Sinn macht, könnte es auch in das World-Tour-Team schaffen und bei Monumenten wie Paris – Roubaix in der Startaufstellung stehen“, hofft Karl auf ein Engagement als Rad-Profi.