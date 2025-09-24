Vorteilswelt
Die Welt besser machen

Drei Tage, die Jugendliche echt zusammenschweißen

Burgenland
24.09.2025 09:00
Veranstaltet wird die Aktion von der Katholischen Jugend in Kooperation mit der Jungen Caritas ...
Veranstaltet wird die Aktion von der Katholischen Jugend in Kooperation mit der Jungen Caritas und Hitradio Ö3.(Bild: Mario Bachhofer)

In einem Monat startet wieder Österreichs größte Jugendsozialaktion „72 Stunden ohne Kompromiss“. Im Burgenland werden dafür noch dringend engagierte Unterstützer gesucht. Interessiert? Dann gleich bewerben und mitmachen.

Jugendliche, die gerne Verantwortung übernehmen, können von 22. bis 25. Oktober zeigen, wie viel sie in nur drei Tagen bewegen können. Da findet nämlich wieder Österreichs größte Jugendsozialaktion „72 Stunden ohne Kompromiss“ statt.

Auch im Burgenland können Mädchen und Burschen im Alter von 14 bis 24 Jahren mitmachen und sich bei diversen Umwelt-und Klimaschutzaktionen, bei kreativen Gemeinschaftsprojekten und unterstützenden Aktivitäten für soziale Einrichtungen karitativ engagieren. Dabei können sie vorbereitete Projekte übernehmen, eigene Ideen umsetzen oder sich überraschen lassen, welche Aufgaben sie zugewiesen bekommen.

Philipp Bell, Maximilian Leeb und Nick Birner in Action.
Philipp Bell, Maximilian Leeb und Nick Birner in Action.(Bild: Nick Birner)

Hinschauen, wo Not am Mann ist
„Ob beim Sammeln von Kleider- und Lebensmittelspenden, beim Mithelfen in Kindergärten oder beim Organisieren eines Oktoberfestes für Jung und Alt: Junge Menschen wollen etwas Sinnhaftes tun. Wir bieten ihnen die Möglichkeit, gemeinsam etwas Bleibendes zu schaffen“, erklärt Ivana Poisl, Projektkoordinatorin in der Diözese Eisenstadt.

Von Neusiedl am See bis Jennersdorf planen Schulen und Gruppen bereits Projekte, doch es werden noch viele Hände gesucht, die mitanpacken. „Jeder kann mitmachen. Vorerfahrung ist nicht nötig. Neben jenen, denen geholfen wird, profitieren auch die Teilnehmer selbst, weil Teamarbeit und Verantwortungsbewusstsein gestärkt werden und nebenbei neue Freundschaften und unvergessliche Erinnerungen entstehen.“ 

Porträt von Petra Klikovits
Petra Klikovits
Burgenland
