Rasante Geburt: Wie der Vater so die Tochter

Die kleine Hanna aus Halbturn suchte sich wahrlich einen außergewöhnlichen Start ins Leben aus: Am 7. September kam sie, wie schon ihr Papa, im Rettungswagen zur Welt. Nach der Geburtstagsfeier ihrer großen Schwester wartete „Turbo-Hanna“ nämlich keine Sekunde länger. Unterwegs Richtung Krankenhaus Eisenstadt entschied sie sich am frühen Morgen in Purbach: „Jetzt ist es so weit“, und brachte Mutter und Retter ganz schön unter Druck.