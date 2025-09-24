Wildes Liebespaar, das einen Rachefeldzug führt

Ein düsteres Kapitel schlägt ein Reporter auf, mit 78 schreibt er einen „wilden“ Roman.
Andreas Geistlinger war schon immer vielseitig: Als ORF-Sportreporter gestaltete er spannende Porträts über Legenden wie Ernst Happel, Herbert Prohaska oder Niki Lauda. Er predigte in evangelischen Kirchen, organisierte interessante Kultur-Events, veröffentlichte eine Langspielplatte, zwei Erzählbände sowie einen Lyrik-Band und schrieb Kabarettprogramme.
Hauptdarsteller aus dem Burgenland
Mit 78 Jahren hat das Multitalent aus Stoob seinen ersten Roman fertiggestellt. Das düstere Wien der 1970er-Jahre ist Schauplatz einer nervenaufreibenden Handlung. Die zwei Hauptdarsteller von „Captagon – Geschichte einer Rache“ kommen aus dem Burgenland. Cho und Flo, ein Liebespaar aus der Alternativ-Szene, wollen dem Alkohol und harten Drogen entsagen, als es in einer Polizeistation zu tätlichen Übergriffen kam – ohne strafrechtlichen Konsequenzen.
Präsentation am 2. Oktober
Cho und Flo folgten dem Ruf nach Vergeltung. „Zwischen ihnen und den beiden Beamten bahnt sich ein böses Katz-und-Maus-Spiel an, das dramatisch endet“, schildert der Autor kurz und bündig. Mehr wird vorerst nicht verraten. Einblicke gibt die Buchpräsentation, die am Donnerstag, 2. Oktober, um 20 Uhr in der Csello-Mühle in Oslip stattfindet. Abgesehen von Auftritten in Wien, liest Geistlinger am 19. Oktober in der Bergkirche in Stoob.
