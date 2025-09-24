Wildes Liebespaar, das einen Rachefeldzug führt

Hauptdarsteller aus dem Burgenland

Mit 78 Jahren hat das Multitalent aus Stoob seinen ersten Roman fertiggestellt. Das düstere Wien der 1970er-Jahre ist Schauplatz einer nervenaufreibenden Handlung. Die zwei Hauptdarsteller von „Captagon – Geschichte einer Rache“ kommen aus dem Burgenland. Cho und Flo, ein Liebespaar aus der Alternativ-Szene, wollen dem Alkohol und harten Drogen entsagen, als es in einer Polizeistation zu tätlichen Übergriffen kam – ohne strafrechtlichen Konsequenzen.