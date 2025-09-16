Harald Serafin: Hommage an die Kunst des Humors

Mit Schmäh überwältigt

„Hie und da streckte ein Tourist seine Hand nach einer der bunt bemalten Holzfiguren aus, legte sie aber rasch wieder desinteressiert zurück. Da trat Harald Serafin in Aktion“, so Schramm. In seiner unnachahmlichen Art sei der Sänger hinter den Ladentisch getreten und habe die vorbeigehenden Leute mit professionellem Händlerschmäh überwältigt – höflich, aber bestimmend.