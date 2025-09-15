WM in Tokio: Duplantis stellt neuen Weltrekord auf

Nach den übersprungenen 6,30 m stürmte der Superstar der Leichtathletik zunächst zu seiner Verlobten Desire Inglander, nahm sie in den Arm und küsste sie lange. Welch ein Traumpaar – hier das Model aus Schweden, dort der Überflieger aus Schweden. Wenig später bedankte er sich bei den Fans: „Ihr seid großartig gewesen. Ihr habt mich zu dem Weltrekord getrieben. Diese 6,30 m waren mein großer Traum. Ich wusste, dass ich eines Tages diese Höhe springen kann.“ Jetzt war es soweit.