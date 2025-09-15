Vorteilswelt
Stabhochsprung

WM in Tokio: Duplantis stellt neuen Weltrekord auf

Sport-Mix
15.09.2025 16:10
Mondo Duplantis
Mondo Duplantis(Bild: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)

Unfassbarer Mondo Duplantis! Bei der Leichtathletik-WM in Tokio fixierte er schon wieder einen neuen Weltrekord! Der 25-Jährige meisterte im dritten Versuch die sensationelle Höhe von 6,30 m.

Die „Krone“ berichtet aus Tokio

Der Schwede springt wie ein Außerirdischer. Es war ein bereits 14. Weltrekord. In Tokio verbesserte er seine heuer in Budapest mit 6,29 m aufgestellte Bestmarke.

(Bild: AFP/BEN STANSALL)

Die 57.000 Zuschauer im ausverkauften Japan National Stadium waren aus dem Häuschen. Sie hatten den Überflieger frenetisch bei seinen ersten beiden Versuchen begeistert angefeuert. Beide Male scheiterte Mondo Duplantis nur knapp. Die Latte zitterte, fiel dann aber doch. Aber im dritten und letzten Versuch segelte er über die neue Weltrekordhöhe. Es war heuer bereits seine vierte Höchstleistung.

(Bild: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)

Nach den übersprungenen 6,30 m stürmte der Superstar der Leichtathletik zunächst zu seiner Verlobten Desire Inglander, nahm sie in den Arm und küsste sie lange. Welch ein Traumpaar – hier das Model aus Schweden, dort der Überflieger aus Schweden. Wenig später bedankte er sich bei den Fans: „Ihr seid großartig gewesen. Ihr habt mich zu dem Weltrekord getrieben. Diese 6,30 m waren mein großer Traum. Ich wusste, dass ich eines Tages diese Höhe springen kann.“ Jetzt war es soweit.

Duplantis kennt einfach keine Grenzen. Neben seinen Traum-Weltrekorden war er schon zweimal Olympiasieger und wurde jetzt zum dritten Mal Weltmeister. Welch sagenhafte Karriere. In Tokio gewann er mit 30 cm Vorsprung vor dem Griechen Emmanouil Karalis.

Porträt von Olaf Brockmann
Olaf Brockmann
