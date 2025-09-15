WM in Tokio: Duplantis stellt neuen Weltrekord auf

Unfassbarer Mondo Duplantis! Bei der Leichtathletik-WM in Tokio fixierte er schon wieder einen neuen Weltrekord! Der 25-Jährige meisterte im dritten Versuch die sensationelle Höhe von 6,30 m.
Die „Krone“ berichtet aus Tokio
Der Schwede springt wie ein Außerirdischer. Es war ein bereits 14. Weltrekord. In Tokio verbesserte er seine heuer in Budapest mit 6,29 m aufgestellte Bestmarke.
Die 57.000 Zuschauer im ausverkauften Japan National Stadium waren aus dem Häuschen. Sie hatten den Überflieger frenetisch bei seinen ersten beiden Versuchen begeistert angefeuert. Beide Male scheiterte Mondo Duplantis nur knapp. Die Latte zitterte, fiel dann aber doch. Aber im dritten und letzten Versuch segelte er über die neue Weltrekordhöhe. Es war heuer bereits seine vierte Höchstleistung.
Nach den übersprungenen 6,30 m stürmte der Superstar der Leichtathletik zunächst zu seiner Verlobten Desire Inglander, nahm sie in den Arm und küsste sie lange. Welch ein Traumpaar – hier das Model aus Schweden, dort der Überflieger aus Schweden. Wenig später bedankte er sich bei den Fans: „Ihr seid großartig gewesen. Ihr habt mich zu dem Weltrekord getrieben. Diese 6,30 m waren mein großer Traum. Ich wusste, dass ich eines Tages diese Höhe springen kann.“ Jetzt war es soweit.
Duplantis kennt einfach keine Grenzen. Neben seinen Traum-Weltrekorden war er schon zweimal Olympiasieger und wurde jetzt zum dritten Mal Weltmeister. Welch sagenhafte Karriere. In Tokio gewann er mit 30 cm Vorsprung vor dem Griechen Emmanouil Karalis.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.