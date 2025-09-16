Wiens ältestes Kino startet zum 120er neu durch

Zwei Drittel der 153 alten Stühle haben ein neues Zuhause gefunden – eine Ankündigung im Newsletter des Kinos, dass man sie verkaufen wolle, hatte für einen Ansturm von Fans gesorgt, die sich damit ein Stück Wiener Kinogeschichte für daheim sichern wollten. Der Rest der Sitzreihen bleibt jedoch im Besitz der Breitenseer Lichtspiele, die das Erbe für die Nachwelt hüten und allenfalls als Dauerleihgabe an museale Institutionen weggeben wollen. Das Kino ist nicht nur das älteste Wiens, sondern auch das zweitälteste noch bestehende weltweit, nur um sechs Jahre geschlagen vom „Eden“-Kino in La Ciotat an der französischen Côte d’Azur.