Stich-Attentat: Polizei bestätigt „Krone“-Bericht

16-Jährige mit Stichverletzung im Oberkörper

Alle Hinweise deuteten vergangenen Dienstag zuerst auf ein Messer-Phantom in einer Mädchen-Toilette im 20. Wiener Gemeindebezirk, das eine 16-jährige Schülerin attackiert haben soll. Schwer bewaffnete Polizei-Einsatzkräfte und die Rettung rasten zum Tatort. Während die Jugendliche mit einer Stichverletzung im Oberkörperbereich ins Spital geliefert wurde, fanden die Ermittler im Nahbereich des WCs sowie nur wenige Meter von der Schule entfernt in einem Gebüsch gleich zwei Messer als mögliche Tatwaffen.