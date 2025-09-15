Vorteilswelt
Phantom gibt es nicht

Stich-Attentat: Polizei bestätigt „Krone“-Bericht

Wien
15.09.2025 11:12

Die „Krone“ berichtete bereits in der Vorwoche, dass alle Hinweise beim Wiener Stich-Attentat zur verletzten Schülerin selbst führen. Am Montag bestätigte die Polizei nun offiziell den „Krone“-Bericht über den traurigen Hintergrund. Motiv für die Tat dürfte ein verzweifelter Hilfeschrei der 16-Jährigen aufgrund einer emotionalen Ausnahmesituation gewesen sein.

0 Kommentare

Seit Montag steht es also fest: Das mögliche Messer-Phantom als Angreifer ist vom Tisch. Die Aufregung war in der Woche zuvor groß – die Debatte zur Sicherheit an unseren Schulen auch im Hinblick auf das erst drei Monate vergangene Grazer Schulattentat neu entbrannt. 

16-Jährige mit Stichverletzung im Oberkörper
Alle Hinweise deuteten vergangenen Dienstag zuerst auf ein Messer-Phantom in einer Mädchen-Toilette im 20. Wiener Gemeindebezirk, das eine 16-jährige Schülerin attackiert haben soll. Schwer bewaffnete Polizei-Einsatzkräfte und die Rettung rasten zum Tatort. Während die Jugendliche mit einer Stichverletzung im Oberkörperbereich ins Spital geliefert wurde, fanden die Ermittler im Nahbereich des WCs sowie nur wenige Meter von der Schule entfernt in einem Gebüsch gleich zwei Messer als mögliche Tatwaffen.

Kurz danach die spektakuläre Wende im Krimi um das Stich-Attentat: Das Mädchen verwickelte sich in der Einvernahme in Widersprüche – langsam kamen bei den Ermittlern Zweifel auf. Zudem hatte niemand sonst ein schwarz-gekleidetes Messer-Phantom bemerkt. Auch eine Klassenkollegin, die unmittelbar danach ins WC kam, hatte keinen vermummten Unbekannten flüchten sehen.

Letzten Endes gab die 16-Jährige vor den Ermittlern selbst zu, sich die Verletzungen zugefügt zu haben. Als Motiv nannte sie laut Polizeibericht den Wunsch nach Aufmerksamkeit.

Im Fall des vermeintlichen Stich-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Im Fall des vermeintlichen Stich-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der sichergestellten Messer) bestätigt die Polizei den Bericht der „Krone“.(Bild: Bartel Gerhard)

Die Ermittler entschlossen sich letztlich dazu, die Debatte um das Schul-Phantom aufzulösen, wenn auch das Thema aufgrund einer minderjährigen Schülerin, die sich in einer emotionalen Ausnahmesituation befindet, sehr heikel ist. 

Lesen Sie auch:
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Keine Spur zu Phantom
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
10.09.2025
Phantom auf der Flucht
Messerattacke: „Dachten an Situation wie in Graz“
09.09.2025
Krone Plus Logo
Erkennen und helfen
Kinder mit Borderline & Co.: Das sind die Probleme
10.09.2025

Anzeige wird fallen gelassen
Wie es juristisch weitergeht, ist noch offen. Eine Anzeige wegen Vortäuschung einer Straftat dürfte die Staatsanwaltschaft angesichts der emotionalen Ausnahmesituation nicht weiterverfolgen. Das Schulmädchen befindet sich jedenfalls in psychologischer Behandlung.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
Porträt von Christoph Budin
Christoph Budin
Ähnliche Themen
Polizei
Schule
Loading
