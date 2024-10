Der Countdown für das neue Sportclub-Stadion läuft

Und das, was an der geschichtsträchtigen Stelle in den kommenden rund eineinhalb Jahren für bis zu 5.700 Zuschauer entstehen wird, berechtigt tatsächlich zur Vorfreude. „Aktuell fehlt einfach etwas, wenn man sich von der Alszeile her nähert.“ Einer der alten Flutlichtmasten bleibt als identitätsstiftendes Wahrzeichen erhalten. Im Erdgeschoss es zukünftigen Hauptgebäudes am Standort der alten Friedhofstribüne wird es auch ein Nachfolger des legendären Fan-Beisls „Flag“ beheimatet sein.