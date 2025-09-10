Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

St. Pöltens Klein

„Brenne auf erneuten Einzug in die Königsklasse“

Sport
10.09.2025 09:11
Jenny Klein (re.)
Jenny Klein (re.)(Bild: GEPA)

St. Pöltens Fußballerinnen kämpfen am Donnerstag im Playoff gegen Fortuna Hjorring (Dän) um den Einzug in die Champions League. Kapitänin Jennifer Klein hielt dem SKN trotz Abwanderungswelle die Treue. Bei einem Aus der „Wölfinnen“ gibt's heuer erstmals ein „Auffangbecken“.

0 Kommentare

Die Skandinavierinnen sind für ihre Robustheit beziehungsweise Physis bekannt. Da wartet ein starker Gegner, dennoch wollen wir unser Spiel durchziehen“ St. Pöltens Kapitänin Jenny Klein geht mit viel Selbstvertrauen ins (19.30) Hinspiel am Donnerstag in der Frauen-Königsliga-Quali daheim gegen Fortuna Hjorring (Dän). Klar, die „Wölfinnen“ gehören in der Elite-Liga ja auch schon fast zum jährlichen Stammpersonal, waren zuletzt zweimal in Folge in der Gruppenphase vertreten. Wobei nicht viel vom Kader übrig blieb. 16 Fußballerinnen verabschiedeten sich im Sommer, 14 Neue kamen dazu.

Klein brennt auf Duelle gegen Man City (Fujino li.) & Co.
Klein brennt auf Duelle gegen Man City (Fujino li.) & Co.(Bild: GEPA)

Warum Klein dem SKN die Treue hielt? „Weil ich mich hier extrem wohlfühle. Der Verein schenkt mir seit vielen Jahren das Vertrauen. Ich mache hier gerade zusätzlich meinen Master als Lehrerin, stehe auch sportlich noch nicht an“, so die 26-Jährige. „Ich hatte ehrlich gesagt nie das Bedürfnis zu gehen, möchte mit St. Pölten weiter wachsen.“ Hoffentlich ohne Rückschläge. Im Vorjahr pfiff man in der Champions League aus dem letzten Loch. „Wir hatten unfassbares Verletzungspech. Ich selbst musste zweimal gegen Barça passen. Das tat schon weh, umso mehr brenne ich jetzt auf den erneuten Einzug.“

SKN-Kapitänin Jennifer Klein
SKN-Kapitänin Jennifer Klein(Bild: GEPA)

Ihre Bürde als Kapitänin interpretiert sie auf ihre eigene Weise. „Ich helfe, wo ich kann, gebe aber auch den Jüngeren Verantwortung. Alle sollen bei uns eine Stimme haben.“ Die Last wird beim SKN also auf mehrere Schultern verteilt. „Wir haben eine super Teamchemie. Dass wir zuletzt zweimal in der Liga einen Rückstand in einen Sieg verwandelt haben, spricht für sich.“ Oder für die Moral. „Ich sehe viel Potenzial in diesem Kader. Einige brauchen etwas Zeit, die geben wir den Spielerinnen aber auch.“ 
Euro-League als „Trostpflaster“
Sollte man den Sprung ins Konzert der Großen nicht schaffen, gibt’s heuer erstmals ein „Trostpflaster“. „Dass es bei einem Aus in der Euro-League weitergeht, nimmt uns den Druck. Wir wollen uns aber mit den Top-Teams messen“ 

Porträt von Christopher Thor
Christopher Thor
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
330.701 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
169.898 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
109.659 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
2204 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1755 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1625 mal kommentiert
Mehr Sport
St. Pöltens Klein
„Brenne auf erneuten Einzug in die Königsklasse“
Unglaublicher Kicker
Zweifacher Weltmeister begeisterte in Ebreichsdorf
Rekordbesuch in Ybbs
Derbysieg vor 1500 Fans! „Hat viel Spaß gemacht“
Toni Polster lachte
Früherer Frankreich-Star geigt in Ebreichsdorf auf
Radeln für guten Zweck
Wie der Mount Everest ins Weinviertel kam

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf