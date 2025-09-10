„Brenne auf erneuten Einzug in die Königsklasse“

St. Pöltens Fußballerinnen kämpfen am Donnerstag im Playoff gegen Fortuna Hjorring (Dän) um den Einzug in die Champions League. Kapitänin Jennifer Klein hielt dem SKN trotz Abwanderungswelle die Treue. Bei einem Aus der „Wölfinnen“ gibt's heuer erstmals ein „Auffangbecken“.
Die Skandinavierinnen sind für ihre Robustheit beziehungsweise Physis bekannt. Da wartet ein starker Gegner, dennoch wollen wir unser Spiel durchziehen“ St. Pöltens Kapitänin Jenny Klein geht mit viel Selbstvertrauen ins (19.30) Hinspiel am Donnerstag in der Frauen-Königsliga-Quali daheim gegen Fortuna Hjorring (Dän). Klar, die „Wölfinnen“ gehören in der Elite-Liga ja auch schon fast zum jährlichen Stammpersonal, waren zuletzt zweimal in Folge in der Gruppenphase vertreten. Wobei nicht viel vom Kader übrig blieb. 16 Fußballerinnen verabschiedeten sich im Sommer, 14 Neue kamen dazu.
Warum Klein dem SKN die Treue hielt? „Weil ich mich hier extrem wohlfühle. Der Verein schenkt mir seit vielen Jahren das Vertrauen. Ich mache hier gerade zusätzlich meinen Master als Lehrerin, stehe auch sportlich noch nicht an“, so die 26-Jährige. „Ich hatte ehrlich gesagt nie das Bedürfnis zu gehen, möchte mit St. Pölten weiter wachsen.“ Hoffentlich ohne Rückschläge. Im Vorjahr pfiff man in der Champions League aus dem letzten Loch. „Wir hatten unfassbares Verletzungspech. Ich selbst musste zweimal gegen Barça passen. Das tat schon weh, umso mehr brenne ich jetzt auf den erneuten Einzug.“
Ihre Bürde als Kapitänin interpretiert sie auf ihre eigene Weise. „Ich helfe, wo ich kann, gebe aber auch den Jüngeren Verantwortung. Alle sollen bei uns eine Stimme haben.“ Die Last wird beim SKN also auf mehrere Schultern verteilt. „Wir haben eine super Teamchemie. Dass wir zuletzt zweimal in der Liga einen Rückstand in einen Sieg verwandelt haben, spricht für sich.“ Oder für die Moral. „Ich sehe viel Potenzial in diesem Kader. Einige brauchen etwas Zeit, die geben wir den Spielerinnen aber auch.“
Euro-League als „Trostpflaster“
Sollte man den Sprung ins Konzert der Großen nicht schaffen, gibt’s heuer erstmals ein „Trostpflaster“. „Dass es bei einem Aus in der Euro-League weitergeht, nimmt uns den Druck. Wir wollen uns aber mit den Top-Teams messen“
