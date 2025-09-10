„Brenne auf erneuten Einzug in die Königsklasse“

Ihre Bürde als Kapitänin interpretiert sie auf ihre eigene Weise. „Ich helfe, wo ich kann, gebe aber auch den Jüngeren Verantwortung. Alle sollen bei uns eine Stimme haben.“ Die Last wird beim SKN also auf mehrere Schultern verteilt. „Wir haben eine super Teamchemie. Dass wir zuletzt zweimal in der Liga einen Rückstand in einen Sieg verwandelt haben, spricht für sich.“ Oder für die Moral. „Ich sehe viel Potenzial in diesem Kader. Einige brauchen etwas Zeit, die geben wir den Spielerinnen aber auch.“

Euro-League als „Trostpflaster“

Sollte man den Sprung ins Konzert der Großen nicht schaffen, gibt’s heuer erstmals ein „Trostpflaster“. „Dass es bei einem Aus in der Euro-League weitergeht, nimmt uns den Druck. Wir wollen uns aber mit den Top-Teams messen“