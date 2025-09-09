Fotos zeigen das Camp des erschossenen Entführers

Schusswaffen sichergestellt

Das provisorische Camp lag rund zwei Kilometer vom Tatort entfernt, an dem Phillips starb. Die Polizei stellte dort auch mehrere Schusswaffen sicher. Das Gebiet blieb zunächst abgesperrt, Spezialisten sammelten Spuren. Details dazu, wie die Kinder in den vergangenen vier Jahren lebten und wovon sie sich ernährten, wurden zunächst nicht bekannt.