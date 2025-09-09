Parlamentspause vorbei: Was erwarten Sie sich?

An Tagesordnungspunkten dürfte es den Parlamentariern im politischen Herbst nicht mangeln. Zahlreiche Regierungsvorhaben wurden angekündigt, dringende Gesetzesbeschlüsse sind ausständig und sogar ein U-Ausschuss steht uns bevor. Im Plenum sind mitreißende Brandreden zu erwarten, das Interpellationsrecht will genutzt und der ein oder andere Minister ins Plenum zitiert werden. Schließlich haben sich über den Sommer einige Politika mit schiefer Optik angesammelt, die dem Kontrollrecht des Parlaments bedürfen. Aber worauf sind Sie am meisten gespannt?