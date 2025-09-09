Parlamentspause vorbei: Was erwarten Sie sich?

Vorteilswelt
09.09.2025 11:00
(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Zurück ans Rednerpult – mit dem heutigen Tag sind auch die Sommerferien für unsere Politiker vorbei. Die Abgeordneten nehmen wieder Platz im Hohen Haus, das Mikrofon samt rotem Licht werden wieder eingeschaltet: Die Debatten können beginnen! Aber was erwarten Sie sich von den kommenden Sitzungswochen von unseren Mandataren? 

An Tagesordnungspunkten dürfte es den Parlamentariern im politischen Herbst nicht mangeln. Zahlreiche Regierungsvorhaben wurden angekündigt, dringende Gesetzesbeschlüsse sind ausständig und sogar ein U-Ausschuss steht uns bevor. Im Plenum sind mitreißende Brandreden zu erwarten, das Interpellationsrecht will genutzt und der ein oder andere Minister ins Plenum zitiert werden. Schließlich haben sich über den Sommer einige Politika mit schiefer Optik angesammelt, die dem Kontrollrecht des Parlaments bedürfen. Aber worauf sind Sie am meisten gespannt?

Werden Sie in den Kommentaren konkret! Unsere Fragen an Sie:
Welche Erwartungen haben Sie an das Parlament nach der Sommerpause? Welche konkreten Beschlüsse möchten Sie sehen? Auf wessen Reden im Parlament sind Sie am meisten gespannt? Glauben Sie, dass konstruktiv gearbeitet wird, oder rechnen Sie mit politischem Theater? Welche Themen oder Gesetzesvorhaben sollten Ihrer Ansicht nach jetzt Priorität haben?
Wir sind gespannt auf Ihre Perspektive!

Porträt von Hannes Sommer
Hannes Sommer
