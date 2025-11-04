Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Müllverband

„2026 wird es keine Erhöhung der Gebühren geben“

Burgenland
04.11.2025 10:51
Die Gebühren für die Abfallentsorgung bleiben im kommenden Jahr gleich. Darauf einigte sich der ...
Die Gebühren für die Abfallentsorgung bleiben im kommenden Jahr gleich. Darauf einigte sich der Vorstand in der BMV-Zentrale.(Bild: Reinhard Judt)

Dieses Versprechen ist das Ergebnis der von allen Seiten mit Spannung erwarteten Vorstandssitzung des Müllverbandes.

0 Kommentare

Schon im Vorfeld der gestrigen Sitzung war die Stimmung angespannt. Entgegen aller Befürchtungen konnten entscheidende Fortschritte erwirkt werden. Die SPÖ fühlt sich in ihrem Kurs bestätigt, weil die ÖVP die ursprünglich geplante Gebührenerhöhung von 20 Prozent zurückgezogen habe. Denn der Vorstand einigte sich darauf, dass es im nächsten Jahr keine Erhöhung der Müllgebühren geben wird! „Konstruktive Politik funktioniert, wenn alle Beteiligten bereit sind, zusammenzuarbeiten, um die bestmöglichen Lösungen für unsere Gemeinden zu finden“, erklärt SPÖ-Gemeindesprecher Thomas Hoffmann.

Neue Geschäftsfelder erschließen
Von der Geschäftsführung des Müllverbandes (BMV) soll ein „zukunftsorientierter Businessplan“ erarbeitet werden, die Vorstandsmitglieder einbezogen. „Diese Strategie soll dazu beitragen, neue Geschäftsfelder zu erschließen und den Verband zukunftsfit zu machen“, betont Obmann Michael Lampel stellvertretend für die SPÖ-Vorstandskollegen.

Der Ausbau der regionalen Abfallsammelstellen (RAS) soll vorangetrieben werden. „Ab 2026 wird die RAS-Abfallentsorgung in Heiligenkreuz, Mattersburg und Oberwart völlig kostenlos sein“, heißt es. Trotz des prognostizierten Abgangs von 5,8 Millionen € bleibt laut Hoffmann der BMV-Vermögensstand 2026 mit 106,6 Millionen € stabil.

Entlastung für Gemeinden
„Ursprünglich war vorgesehen, die Gebühren anzupassen, doch die Rahmenbedingungen haben sich grundlegend verändert“, sagt Georg Rosner (ÖVP), Obmann-Stellvertreter des BMV: „Der Verband will ein Zeichen setzen und bewusst auf eine Erhöhung verzichten.“ Gleichzeitig treten die ÖVP-Vertreter für eine spürbare Entlastung der 171 Eigentümergemeinden ein. Bernd Strobl, Klubobmann der Volkspartei: „Jede Entlastung zählt! Es ist eine Erhöhung des Gemeindepaketes auf mehr als sechs Millionen € geplant. Damit beläuft sich die direkte Unterstützung der Gemeinden durch den Müllverband seit 2022 auf mehr als 30 Millionen Euro.“ 

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
5° / 15°
Symbol heiter
Güssing
1° / 14°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
2° / 14°
Symbol heiter
Neusiedl am See
3° / 13°
Symbol heiter
Oberpullendorf
1° / 14°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
147.970 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
125.160 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
124.145 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Burgenland
Hilfe bei Verlust
Sie sind mit und in Ihrer Trauer nicht alleine!
Klinik Oberwart wächst
Neue Ambulanzen entstehen im Container-Zubau
„Herr General“ an Bord
Alfons Haiders Chauffeurin und sein „Dienstwagen“
Aufruhr in Gemeinderat
Ist privates Geschäft mit der Politik vereinbar?
Aufwendige Suchaktion
Wiener ging bei Busreise im Burgenland verloren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf