„2026 wird es keine Erhöhung der Gebühren geben“

Schon im Vorfeld der gestrigen Sitzung war die Stimmung angespannt. Entgegen aller Befürchtungen konnten entscheidende Fortschritte erwirkt werden. Die SPÖ fühlt sich in ihrem Kurs bestätigt, weil die ÖVP die ursprünglich geplante Gebührenerhöhung von 20 Prozent zurückgezogen habe. Denn der Vorstand einigte sich darauf, dass es im nächsten Jahr keine Erhöhung der Müllgebühren geben wird! „Konstruktive Politik funktioniert, wenn alle Beteiligten bereit sind, zusammenzuarbeiten, um die bestmöglichen Lösungen für unsere Gemeinden zu finden“, erklärt SPÖ-Gemeindesprecher Thomas Hoffmann.