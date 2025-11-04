Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klinik Oberwart wächst

Neue Ambulanzen entstehen im Container-Zubau

Burgenland
04.11.2025 09:00
2024 in Betrieb gegangen, wird die Klinik Oberwart aufgrund des wachsenden Leistungsspektrums ...
2024 in Betrieb gegangen, wird die Klinik Oberwart aufgrund des wachsenden Leistungsspektrums erweitert(Bild: Christian Schulter)

Hinter der neuen Klinik Oberwart rollen wieder die Bagger: In Containern entsteht auf 900 Quadratmetern Platz für Neurochirurgie und HNO. Geplante Fertigstellung: 2026!

0 Kommentare

In Oberwart wird wieder gebaut. Auf der Rückseite der neuen Klinik ist der Startschuss für einen 900 Quadratmeter großen Zubau gefallen. In modernen Container-Modulen werden schon bald Ambulanzen für die neu geschaffene Abteilung für Neurochirurgie sowie für die künftig vollwertige HNO-Abteilung untergebracht sein.

Der Ambulanzbetrieb soll Ende Jänner, spätestens Anfang Februar starten. „Der neue Bereich entsteht als Containerzubau, der über eigene Zugänge und Wartebereiche verfügen wird – ein wichtiger Schritt, um die Kapazitäten der Klinik zu erweitern, ohne den Betrieb im Hauptgebäude zu stören“, sagt Marc Seper, der kaufmännische Direktor der Klinik Oberwart.

Parallel: Sanierung nach Wasserschäden
Während auf der Hinterseite also neu gebaut wird, wird im Inneren der Klinik weiter saniert. Seit rund einem halben Jahr arbeitet man sich durch die Folgen mehrerer Wasserschäden, die seit der Eröffnung im Frühjahr 2024 aufgetreten waren. Insgesamt waren es fünf bis sechs Vorfälle, teils verursacht durch Materialfehler, teils durch Baumängel. „Aktuell gibt es keinen neuen Wasserschaden“, betont Seper.

Spätestens im Feber soll der Ambulanzbetrieb in den neuen Containern starten.
Spätestens im Feber soll der Ambulanzbetrieb in den neuen Containern starten.(Bild: Carina Fenz)

In der Pathologie sei man mit der Sanierung fast fertig, im Labor dauere es noch – ein Teil davon zieht vorübergehend ebenfalls in den neuen Containerbereich. Bis 2026 sollen alle betroffenen Bereiche vollständig instandgesetzt sein. Die gute Nachricht für die Steuerzahler: Die Kosten trägt nicht die öffentliche Hand. „Alle Schäden konnten im Rahmen der Gewährleistung abgewickelt werden, die Versicherungen der ausführenden Firmen übernehmen das“, so Seper.

Herausforderung: Laufender Betrieb
Die Sanierung im laufenden Klinikalltag bleibt dennoch eine logistische Herausforderung. „Wir arbeiten schrittweise, damit die Versorgung der Patientinnen und Patienten zu keiner Zeit beeinträchtigt ist“, erklärt Seper. Schon im Frühjahr des Vorjahres war es wegen eines Wasserschadens im OP-Bereich zu kurzfristigen Einschränkungen gekommen – drei von sieben Operationssälen mussten damals tageweise pausieren.

Porträt von Carina Fenz
Carina Fenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
5° / 14°
Symbol heiter
Güssing
1° / 14°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
2° / 13°
Symbol heiter
Neusiedl am See
3° / 13°
Symbol heiter
Oberpullendorf
1° / 13°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
147.475 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
123.741 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
123.598 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Burgenland
„Herr General“ an Bord
Alfons Haiders Chauffeurin und sein „Dienstwagen“
Aufruhr in Gemeinderat
Ist privates Geschäft mit der Politik vereinbar?
Aufwendige Suchaktion
Wiener ging bei Busreise im Burgenland verloren
Programm präsentiert
Halbturner Schlosskonzerte mit französischem Flair
Krone Plus Logo
„Exot“ vor der Haustür
Wie der Goldschakal heimlich Österreich erobert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf