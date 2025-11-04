Neue Ambulanzen entstehen im Container-Zubau

Parallel: Sanierung nach Wasserschäden

Während auf der Hinterseite also neu gebaut wird, wird im Inneren der Klinik weiter saniert. Seit rund einem halben Jahr arbeitet man sich durch die Folgen mehrerer Wasserschäden, die seit der Eröffnung im Frühjahr 2024 aufgetreten waren. Insgesamt waren es fünf bis sechs Vorfälle, teils verursacht durch Materialfehler, teils durch Baumängel. „Aktuell gibt es keinen neuen Wasserschaden“, betont Seper.