Wenn ein virtuelles Wesen von der Leinwand steigt

Damit beschäftigt sich das Planetenparty Prinzip in seiner neuen Arbeit „Film beige“. In dem Mix aus Experimentalfilm und Live-Performance, tauchen sie in die Online-Präsenz einer Frau (Alexandra Schmidt) ein, die ein makelloses Leben in einer Musterhaussiedlung führt und von dort ihren käuflichen Alltag in die Welt schickt. Das Publikum beobachtet diese Endlosschleife aus Konsum und Selbstinszenierung gemütlich in einem Kinosaal – zumindest bis zu dem Punkt, an dem diese Endlosschleife zum Leben erwacht und sich hungrig nach Popcorn und Cola durch die Reihen zu schlängeln beginnt.