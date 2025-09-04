Rätsel um betrunkenen und verletzten Mann in Lienz

Modedesigner Giorgio Armani gestorben
Erheblich verletzt wurde Sonntagfrüh – wie erst jetzt bekannt wurde – ein 19-Jähriger in Lienz in Osttirol auf der Straße liegend gefunden. Der Vorfall gibt den Einsatzkräften Rätsel auf. Der Mann war auch erheblich betrunken.
Der junge Einheimisch wurde am Sonntag gegen 6.30 Uhr in erheblich alkoholisiertem Zustand sowie mit erheblichen Verletzungen im Bereich Zwergergasse in Lienz aufgefunden. „Er musste in der Folge in das Bezirkskrankenhaus eingeliefert werden“, heißt es seitens der Polizei.
Polizei bittet um Hinweise
Derzeit kann weder ein Unfallgeschehen noch eine Körperverletzung ausgeschlossen werden. Die Polizeiinspektion Lienz ersucht um zweckdienliche Hinweise zu dem Vorfall unter der Nummer 059133/7230.
