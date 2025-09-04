Spritpreise ließen im August wieder nach

Günstigere Preise in Kroatien, teurere in Italien

Am Mittwoch, 3. September, lag der Median laut E-Control österreichweit bei 1,519 Euro für einen Liter Diesel und bei 1,509 Euro für einen Liter Super. Im Europa-Vergleich liegen Österreichs Spritpreise im Mittelfeld. Im August stiegen die Spritpreise in Kroatien leicht, dennoch ist bis auf teils in Tourismusregionen noch mit günstigeren Preisen zu rechnen als hierzulande. Auch in Slowenien können Österreicherinnen und Österreicher beim Tanken etwas sparen. Teurer ist es in Italien, dort kostet Diesel durchschnittlich um zehn Cent mehr, Super um 20 Cent.