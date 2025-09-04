Spritpreise ließen im August wieder nach

Im August sind die Spritpreise in Österreich wieder zurückgegangen. Super kostete laut ÖAMTC durchschnittlich um 2,7 Cent weniger, Diesel um 3,6 Cent weniger als noch im Juli. Dabei gab es deutliche Preisunterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern.
Am günstigsten war das Tanken im Vormonat im Durchschnitt in der Steiermark und in Kärnten, gefolgt von Oberösterreich, Niederösterreich, dem Burgenland und Wien. Am teuersten war es hingegen im Westen, wobei Tirol nochmals deutlich teurer war als Salzburg und Vorarlberg. Der Abstand zwischen dem teuersten und dem günstigsten Bundesland stieg laut ÖAMTC auf durchschnittlich zwölf Cent pro Liter.
Kaum verändert haben sich die Spritpreise an Autobahntankstellen. Hier lagen die Höchstpreise den Sommer über durchgehend ungefähr bei zwei Euro und damit fast 60 Cent über dem Tiefstpreis. Der Automobilclub empfiehlt daher, Autobahntankstellen zu meiden. Ein Tankstopp abseits der Autobahn lasse sich gleich mit einer Pause verbinden.
So lässt sich beim Tanken sparen
Zudem sei das Tanken derzeit knapp vor 12 Uhr und möglichst früh in der Woche am günstigsten, etwa am Montagvormittag. Das hat damit zu tun, dass aufgrund der aktuellen Verordnung nur einmal täglich Preiserhöhungen erlaubt sind, und zwar um 12 Uhr. Das unwahrscheinliche Senken von Preisen wäre hingegen unbegrenzt möglich. Rund um das Wochenende wird das Tanken wieder teurer. Automobilclubs bieten Spritpreis-Datenbanken an.
Um überhaupt Sprit zu sparen, empfiehlt der ÖAMTC, das Auto von „Urlaubsüberbleibseln“ wie Fahrradträgern, Sonnenschirm und Co zu befreien. Auch ein optimal abgestimmter Reifendruck helfe, den Verbrauch zu reduzieren.
Günstigere Preise in Kroatien, teurere in Italien
Am Mittwoch, 3. September, lag der Median laut E-Control österreichweit bei 1,519 Euro für einen Liter Diesel und bei 1,509 Euro für einen Liter Super. Im Europa-Vergleich liegen Österreichs Spritpreise im Mittelfeld. Im August stiegen die Spritpreise in Kroatien leicht, dennoch ist bis auf teils in Tourismusregionen noch mit günstigeren Preisen zu rechnen als hierzulande. Auch in Slowenien können Österreicherinnen und Österreicher beim Tanken etwas sparen. Teurer ist es in Italien, dort kostet Diesel durchschnittlich um zehn Cent mehr, Super um 20 Cent.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.