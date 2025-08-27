Mann täuscht Unfall vor, um Familie zu verlassen

Taucher suchten nach Leiche im See

Im August 2024 habe er dann sein Kajak auf dem Green Lake vorsätzlich zum Kentern gebracht und sein Handy, seinen Schlüssel und seine Brieftasche ins Wasser geworfen. Mit einem Schlauchboot sei er zum Ufer zurückgekehrt und dann vom Nachbarland Kanada aus nach Georgien gereist, wo er „begann, sich mit der Frau, die er im Internet kennengelernt hatte, ein neues Leben aufzubauen“.