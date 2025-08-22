Ärztehonorare: Verhandlungen seit 2024 erfolglos

Fachärzte verdienen unterschiedlich gut

Es gehe der ÖGK, die ja auch heuer ein gewaltiges Minus in der Höhe von mehreren hundert Millionen Euro schreiben wird, nicht nur darum, wie viel sie für ärztliche Leistungen zahlen kann, sondern auch um einen finanziellen Ausgleich zwischen den Fächern. Diese sind unterschiedlich dotiert: Radiologen und Orthopäden verdienen etwa viel mehr als Kinder- und Frauenfachärzte. Das macht sich auch daran bemerkbar, wie schwierig oder einfach freie Stellen besetzt werden können.