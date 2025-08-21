„Wir lassen uns nicht blenden, bleiben demütig!“

„Wir bringen derzeit eine gute Energie auf den Platz. Wenn du 64 Prozent Ballbesitz gegen die Vienna hast, sie dominierst, macht das was mit dir. Wir lassen uns davon jedoch nicht blenden, bleiben demütig.“ Erfrischend. „Es macht derzeit aber schon richtig Spaß. Das ist mittlerweile ein eingeschworener Haufen.“ Dank des 46-Jährigen, der nach vielen Stationen als „Co“ ja beim SKN erstmals als Cheftrainer tätig ist, seine ersten Monate an der Traisen nun Revue passieren ließ.