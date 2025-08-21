Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

St. Pölten vor Derby

„Wir lassen uns nicht blenden, bleiben demütig!“

Sport
21.08.2025 18:00
SKN-Coach Cem Sekerlioglu
SKN-Coach Cem Sekerlioglu(Bild: GEPA)

Trainer Cem Sekerlioglu schwebt mit St. Pölten derzeit auf Wolke sieben, lässt sich von Traumstart in Liga zwei aber nicht irritieren. Am Freitag geht's im Niederösterreich-Derby gegen Amstetten. Die Mostviertler müssen im Schlager ein leidiges Problem endlich in den Griff bekommen.

0 Kommentare

„Ein sehr ekliger Gegner. Die beißen und kratzen, kämpfen um jeden Meter, machen uns das Leben immer schwer.“ St. Pöltens Marc Stendera huldigt Gegner Amstetten auf seine eigene Art und Weise. Aber stimmt schon. In der letzten Saison waren die Derbys hart umkämpft, trennten sich die Teams zweimal mit einem Remis. „Sie spielen auf zweite Bälle. Ihr Stil ist bekannt“, meint Trainer Cem Sekerioglu. „Wir wollen unsere Idee umsetzen, werden nicht viel ändern.“ Warum sollte man auch? Der SKN startete ja als einziger Zweitligist mit drei Siegen am Stück.

SKN-Trainer Cem Sekerioglu
SKN-Trainer Cem Sekerioglu(Bild: krone.tv)

„Wir bringen derzeit eine gute Energie auf den Platz. Wenn du 64 Prozent Ballbesitz gegen die Vienna hast, sie dominierst, macht das was mit dir. Wir lassen uns davon jedoch nicht blenden, bleiben demütig.“ Erfrischend. „Es macht derzeit aber schon richtig Spaß. Das ist mittlerweile ein eingeschworener Haufen.“ Dank des 46-Jährigen, der nach vielen Stationen als „Co“ ja beim SKN erstmals als Cheftrainer tätig ist, seine ersten Monate an der Traisen nun Revue passieren ließ.

„Für mich hat sich wenig verändert. Für gewisse Dinge muss halt ich jetzt den Kopf hinhalten.“ Bisher noch nicht. Im Gegenteil – Fans und Spieler sind begeistert von seiner Arbeit. Da drängt sich die Frage auf, warum er nicht schon früher Einsertrainer wurde. „Ich bereue nichts. Ich habe bei all meinen Stationen extrem viel gelernt beziehungsweise fürs Leben mitgenommen. Jetzt war einfach der richtige Zeitpunkt.“ Beim scheinbar richtigen Klub.

Amstetten-Coach Patrick Enengl
Amstetten-Coach Patrick Enengl(Bild: GEPA)

Befürchtet auch Coach Patrick Enengl. „Das ist aktuell das formstärkste Team. Stendera war im SKN-Trikot noch nie so gut“, meint der SKU-Trainer. „Die bisher größte Challenge für uns.“ Dennoch ist die Vorfreude bei den Gastgebern (Deinhofer und Davies fehlen verletzt) vor dem Schlager groß. „Wir wollen zeigen, wozu wir fähig sind.“ Aber vielleicht mal ohne Ausschluss. Mit Wimmer gab’s zuletzt in Wels den dritten im vierten Bewerbspiel. „Unnötig. Wir schwächen uns dadurch enorm, müssen das in Griff bekommen.“ Enengl habe die „Kartenflut“ in der Analyse angesprochen. „Natürlich! Andererseits: Fußball ohne Zweikämpfe geht halt auch nicht.“

Porträt von Christopher Thor
Christopher Thor
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
214.324 mal gelesen
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
209.398 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Vorarlberg
Illegal betriebene Jausenstation muss schließen
149.679 mal gelesen
Snacks und Getränke gab‘s bei der Jausenstation im Bezirk Bludenz zu kaufen – eine illegale ...
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1518 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Aggressor Putin will Ukraine selbst „beschützen“
1297 mal kommentiert
Ein russischer Soldat trägt das Portrait von Putin auf seinem Arm.
Ausland
Ukrainer wegen Nord-Stream-Anschlag festgenommen
1138 mal kommentiert
Austretendes Gas nach der Sprengung im Jahr 2022.
Mehr Sport
St. Pölten vor Derby
„Wir lassen uns nicht blenden, bleiben demütig!“
Leobendorfs Pranjic:
„Da musstest du als Junger noch den Mund halten!“
Dorfklub in der Kritik
Saläre offen – aber Stripfing erwägt, einzukaufen!
Wahnsinn auf der Rax
„Wenn du das nicht machst, bist du ein Vollkoffer“
Admira strauchelt:
Muhr: „Müssen das rasch in den Griff bekommen!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf