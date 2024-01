Grüne wollen am Gürtel vier (!) Autospuren kappen

Dabei reiht sich dort in der Früh und am Nachmittag bereits jetzt Stoßstange an Stoßstange. Dass sie mit ihren Ideen und Träumereien bei vielen Wienern für Schnappatmung sorgen ist den Grünen durchaus bewusst. Deshalb soll die Spurenreduktion auch etappenweise erfolgen, versucht Parteichef Peter Kraus zu beruhigen. Mit einer Landschaftsplanerin und einem Verkehrsexperten habe man sich dazu den Abschnitt zwischen Gumpendorfer Straße und Alser Straße genauer angesehen.