Paragleiter in Turbulenzen: Notlandung in Baum

Die Bergrettung von Obertilliach in Osttirol musste Donnerstag zu einem nicht alltäglichen Einsatz ausrücken. Es hieß, eine Paragleiter-Pilotin (38) von einem Baum zu bergen. Dort hatte die Deutsche notlanden müssen.
Die 38-Jährige war mit ihrem Gleitschirm vom Startplatz Scheibe-Golzentipp in Obertilliach losgeflogen. Doch weit kam die Deutsche nicht. „Kurz nach dem Start geriet die Schirmpilotin in Turbulenzen“, berichtet die Polizei.
Die Frau hatte jedoch Glück im Unglück. Sie landete in einem Baum und wurde dadurch relativ sanft „aufgefangen“. In fünf Metern Höhe blieb der Schirm in den Ästen hängen. Die Pilotin war beim Absturz nur leicht verletzt worden.
