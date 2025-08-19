Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach drei Jahren Pause

So läuft das Rad-Comeback in der Grazer Altstadt

Sport-Nachrichten
19.08.2025 08:00
Am 30. August feiert das Altstadt-Kriterium in Graz Comeback.
Am 30. August feiert das Altstadt-Kriterium in Graz Comeback.(Bild: Jauschowetz Christian)

Nach drei Jahren Pause feiert in Graz das Rad-Kriterium Comeback. Diesmal mit komplett neuer Philosophie.

0 Kommentare

Unzählige Rad-Superstars wie Lance Armstrong, Jan Ullrich, Johan Musseuw oder Dreifach-Sieger Acacio da Silva traten seit 1984 in 25 Auflagen des Altstadt-Kriteriums in Graz in die Pedale – drei Jahre nach dem letzten Sieg von Gerraint Thomas (Gb) feiert der Zweirad-Klassiker am 30. August (ab 14.30 Uhr) unter dem Uhrturm ein Comeback, allerdings aus Kostengründen ohne glamouröse Tour-de-France-Sieger oder Weltmeister.

Die Neuauflage des spektakulären Rennens steigt auf dem traditionellen 980 Meter langen Rundkurs (Start/Ziel: Cafe Promenade, Oper, Tummelplatz), aber mit neuer Philosophie, soll dem heimischen Radsport eine Plattform bieten.

Eingebettet als sechste von sieben Stationen der Road Cycling League Austria wird auf Gleichstellung der Geschlechter geachtet. Erstmals gibt’s gleich viele Rennen für Frauen (die 30 Runden absolvieren) wie für Männer (50 Runden), auch die Preisgelder sind gleich. Erstmals ist’s keine Exhibition, diesmal geht’s um Punkte. Dass neben Elite und U23 auch Juniorinnen und Junioren mit den Profis starten dürfen, war Harald Mayer (Präsident Cycling Austria) ein großes Anliegen.

Geraint Thomas gewann 2022 beim letzten Altstadtkriterium die Pflasterstein-Trophäe.
Geraint Thomas gewann 2022 beim letzten Altstadtkriterium die Pflasterstein-Trophäe.(Bild: GEPA)

Land (LH Kunasek) und Stadt (SR Hohensinner) sind äußerst interessiert, die Altstadt mit Leuchtturmveranstaltungen zu beleben, daher gab’s viel Unterstützung. „Die Behörden waren angenehm“, so Organisator Richard Stering. Weil das Altstadtkriterium (Totalsperre der Strecke von 10 bis 20 Uhr) als „Low Risk-Veranstaltung“ eingestuft ist, reichen fünf Polizisten. Zeitgleich werden in Liebenau am 30. 8. beim Derby GAK – Sturm an die 500 Sicherheitskräfte benötigt werden.

Sportlich werden Riccardo Zoidl und Amalie Cooper sowie die Teams von Vorarlberg (Herren) und Tirol (Frauen) auf der vorletzten Station versuchen, ihre Gesamtführungen in der Road Cycling League Austria in die letzte Station in Königwiesen (28.9.) zu retten. Veronika Windisch (mit Team Cookina Graz Zweite) hat aber daheim viel vor: „Ich hab ja 2022 das letzte Kriterium in Graz gewonnen.“

Gerald Pototschnig, Mario Kunasek, Richard Stering, Veronika Windisch, Theo Hauser, Harald ...
Gerald Pototschnig, Mario Kunasek, Richard Stering, Veronika Windisch, Theo Hauser, Harald Mayer, Kurt Hohensinner, Kathi Machner (v.l.) freuen sich aufs Altstadt.Kriterium.(Bild: GEPA)

Theo Hauser, der Vizeweltmeister im Mountainbike-Eliminator, will seinem WSA-Graz-Kumpel Fabian Steininger helfen: „Der will ja unbedingt Kriterium-Staatsmeister werden.“

Gerald Pototschnig, Präsident des steirischen Verbandes, hat zwar (weil finanziell überall kürzergetreten wird) keine großen Erwartungen, dass Graz zeitnah einmal Etappenort der Österreich-Rundfahrt wird: „Wir hoffen aber, dass das Altstadtkriterium Fixpunkt der Road Cycling Austria League wird.“

Porträt von Volker Silli
Volker Silli
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
140.360 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
138.201 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
137.544 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
2591 mal kommentiert
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
2005 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Von der Leyen und Macron mit Selenskyj bei Trump
1614 mal kommentiert
Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsidenten ...
Mehr Sport-Nachrichten
Nach drei Jahren Pause
So läuft das Rad-Comeback in der Grazer Altstadt
Krone Plus Logo
Neue Europacup-Trikots
„Sturm kann vielen Teams Probleme bereiten!“
GAK – WSG im Video
Spiel endet 1:1 – Beres Owusu schießt beide Tore
Aufsteiger vs. Meister
Ried gegen Sturm – alle Highlights hier im Video
Hier im Video:
Hartberg gegen Red Bull Salzburg – die Highlights

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf