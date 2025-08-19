So läuft das Rad-Comeback in der Grazer Altstadt

Eingebettet als sechste von sieben Stationen der Road Cycling League Austria wird auf Gleichstellung der Geschlechter geachtet. Erstmals gibt’s gleich viele Rennen für Frauen (die 30 Runden absolvieren) wie für Männer (50 Runden), auch die Preisgelder sind gleich. Erstmals ist’s keine Exhibition, diesmal geht’s um Punkte. Dass neben Elite und U23 auch Juniorinnen und Junioren mit den Profis starten dürfen, war Harald Mayer (Präsident Cycling Austria) ein großes Anliegen.