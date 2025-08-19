So läuft das Rad-Comeback in der Grazer Altstadt

Nach drei Jahren Pause feiert in Graz das Rad-Kriterium Comeback. Diesmal mit komplett neuer Philosophie.
Unzählige Rad-Superstars wie Lance Armstrong, Jan Ullrich, Johan Musseuw oder Dreifach-Sieger Acacio da Silva traten seit 1984 in 25 Auflagen des Altstadt-Kriteriums in Graz in die Pedale – drei Jahre nach dem letzten Sieg von Gerraint Thomas (Gb) feiert der Zweirad-Klassiker am 30. August (ab 14.30 Uhr) unter dem Uhrturm ein Comeback, allerdings aus Kostengründen ohne glamouröse Tour-de-France-Sieger oder Weltmeister.
Die Neuauflage des spektakulären Rennens steigt auf dem traditionellen 980 Meter langen Rundkurs (Start/Ziel: Cafe Promenade, Oper, Tummelplatz), aber mit neuer Philosophie, soll dem heimischen Radsport eine Plattform bieten.
Eingebettet als sechste von sieben Stationen der Road Cycling League Austria wird auf Gleichstellung der Geschlechter geachtet. Erstmals gibt’s gleich viele Rennen für Frauen (die 30 Runden absolvieren) wie für Männer (50 Runden), auch die Preisgelder sind gleich. Erstmals ist’s keine Exhibition, diesmal geht’s um Punkte. Dass neben Elite und U23 auch Juniorinnen und Junioren mit den Profis starten dürfen, war Harald Mayer (Präsident Cycling Austria) ein großes Anliegen.
Land (LH Kunasek) und Stadt (SR Hohensinner) sind äußerst interessiert, die Altstadt mit Leuchtturmveranstaltungen zu beleben, daher gab’s viel Unterstützung. „Die Behörden waren angenehm“, so Organisator Richard Stering. Weil das Altstadtkriterium (Totalsperre der Strecke von 10 bis 20 Uhr) als „Low Risk-Veranstaltung“ eingestuft ist, reichen fünf Polizisten. Zeitgleich werden in Liebenau am 30. 8. beim Derby GAK – Sturm an die 500 Sicherheitskräfte benötigt werden.
Sportlich werden Riccardo Zoidl und Amalie Cooper sowie die Teams von Vorarlberg (Herren) und Tirol (Frauen) auf der vorletzten Station versuchen, ihre Gesamtführungen in der Road Cycling League Austria in die letzte Station in Königwiesen (28.9.) zu retten. Veronika Windisch (mit Team Cookina Graz Zweite) hat aber daheim viel vor: „Ich hab ja 2022 das letzte Kriterium in Graz gewonnen.“
Theo Hauser, der Vizeweltmeister im Mountainbike-Eliminator, will seinem WSA-Graz-Kumpel Fabian Steininger helfen: „Der will ja unbedingt Kriterium-Staatsmeister werden.“
Gerald Pototschnig, Präsident des steirischen Verbandes, hat zwar (weil finanziell überall kürzergetreten wird) keine großen Erwartungen, dass Graz zeitnah einmal Etappenort der Österreich-Rundfahrt wird: „Wir hoffen aber, dass das Altstadtkriterium Fixpunkt der Road Cycling Austria League wird.“
