Neue Sporthalle soll Schulen und Vereine entlasten

Sei’s drum: Dahinter steckt ein ambitioniertes Projekt, das die Sportinfrastruktur deutlich verbessern soll. Denn die Stadt verfügt über viele Indoor-Ballsportvereine mit mehr als 1100 aktiven Mitgliedern, viele davon Kinder und Jugendliche. Die bestehenden Hallen, wie die Prandtauerhalle oder andere Schulsportanlagen, seien bereits intensiv genutzt, weil sie auch von mehreren Bildungseinrichtungen gebraucht werden, die über keinen eigenen Sportsaal verfügen und auf externe Plätze ausweichen müssen.