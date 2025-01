Bachlinger zeigte beim Heim-Conti-Cup groß auf

Beim heimischen Continental-Cup in Bischofshofen, wo die ÖSV-Superadler am Dreikönigstag triumphal die Vierschanzentournee beendeten, präsentierte sich Ländle-Adler Niklas Bachlinger glänzend – in einem prominent besetzten Starterfeld landete der Schoppernauer auf Platz fünf.