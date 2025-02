Niklas Bachlinger ist im richtigen Flow

In den sieben bisherigen Bewerben landete der Schoppernauer sechsmal in den Top-zehn, zuletzt in Lillehammer (Nor) kratzte der 23-Jährige als Vierter am Podest. „Das hatten weder ich noch die Trainer gedacht, dass es gleich so gut funktionieren würde“, freut sich Bachlinger, „eigentlich habe ich in dieser Vorbereitung nichts anders gemacht. Aber wenn man in einen Flow kommt, geht alles einfacher.“