Nach Gasthausflaute noch ein Wirt für Zagersdorf

Zwanzig Jahre lang betrieb Otmar Eisner ein gut gehendes Heurigenrestaurant in Zagersdorf. Mit Ausbruch der Pandemie, den Lockdowns und der schwierigen Suche nach geeignetem Personal wurde alles schwieriger. Deshalb sperrte der 53-Jährige im Vorjahr zu und bewirtete seither nur noch geschlossene Gesellschaften. Bald kann in seinem Lokal mit Schanigarten wieder nahezu täglich gespeist werden: „Ich habe mich entschieden, die Räumlichkeiten meines Gasthofes an Claudiu-Constantin Cozan zu verpachten. Er ist Koch und wird hier ab Jänner 2025 österreichische und internationale Küche anbieten“, verrät Eisner.