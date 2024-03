Mit dem Outing allein am Platz

Natürlich gibt es im Profi-Fußball homosexuelle Spieler – alles andere wäre unnatürlich... Es sind Worte aus dem ORF-1-Film „Das letzte Tabu“ (Donnerstag, 14. März um 22.10 Uhr), von dem man sich wünschen möchte, dass man sie im Jahr 2023 nicht mehr bräuchte. Doch das Thema Homosexualtiät schein in einer Männerdomäne wie der am grünen Rasen nach wie vor komplett unter den Tisch gekehrt zu werden. Wieso das so ist, beleuchtet der Filmemacher Manfred Oldenburg in seiner Doku. Er setzt dabei auf Interviews mit schwulen Kickern und Ex-Spielern wie Thomas Hitzlsperger, Marcus Urban und Collin Martin, aber auch mit (heterosexuellen) Fußballexperten wie Per Mertesacker oder Rolf Töpperwien.