50 neue Jobs: Mömax folgt jetzt auf Kika

Eine Mömax-Filiale kommt, wie berichtet, nach Spittal, und zwar in das ehemalige Kika-Gebäude in der Villacher Straße. Die XXXLutz-Gruppe wird den Megakomplex umbauen. Zeitgleich wird auch in die XXXLutz- und Möbelix-Filialen investiert. Dadurch entstehen über 50 neue Arbeitsplätze.