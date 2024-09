WG-Krimi in Wien: Zwei Geständnisse um einen Toten

Wenig später wendete sich das Blatt und ihr Ehemann wurde zum Beschuldigten. Am 15. August kam er mit seiner Tante in die Polizeidienststelle, um ein Geständnis abzulegen. „Im Zuge eines Streits kam es zu einem Raufhandel“, gibt der junge Papa jetzt an. Weil er vom Opfer von vorne festgehalten und am Gehen gehindert worden sei, griff er zur am Boden stehenden leeren Wodkaflasche, die man zuvor gemeinsam getrunken hatte, und schlug sie ihm auf den Kopf. Der Slowake sei daraufhin im Stiegenhaus zurückgewichen. Er habe aber gelebt, als seine Frau, das Baby und er das Haus verlassen haben.