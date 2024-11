Toter 24-Jähriger in WG: Flaschenkrimi ohne Spuren

Die Tötung eines 24-Jährigen im August in einem Wohnhaus in Wien-Favoriten gibt den Ermittlern Rätsel auf. Wie die „Krone“ berichtete, soll es zwischen dem jungen Mann und seinem WG-Mitbewohner zu einem Streit gekommen sein. So schilderte es jenes befreundete Ehepaar, das am Tatabend samt Baby bei den beiden zu Gast war – und später selbst unter Tötungsverdacht geriet.