Dachstein-Gletscher droht Aus schon in 15 Jahren

Gletscherschwund stoppen? Zu spät ...

Die aktuelle Entwicklung mache unzweifelhaft die Folgen des durch den Menschen massiv verstärkten Klimawandels deutlich, so der Forscher. Er rechnet damit, dass alle Gletscher in Österreichs Alpen bis 2075 - im günstigsten Fall - verschwunden sind. Am Dachstein wird es vermutlich noch schneller gehen: Das „ewige Eis“ am steirischen Hymnenberg könnte schon in 15 Jahren Geschichte sein.