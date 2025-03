Anrainer haben von den Koks-Dealern die Nase voll

Kurioses Detail

Alle drei Verdächtigen gaben an, obdachlos zu sein und unter einer Brücke zu schlafen. Die Polizisten glaubten ihnen aber nicht, da sie schon wussten, wo die Nigerianer tatsächlich wohnten, nämlich in einem Mehrparteienhaus im Flötzerweg. Als sie dort zufuhren, trafen sie auf einen weiteren Landsmann. Dieser Nigerianer versuchte bei der Kontrolle, einen Schlüssel zu verschlucken, was jedoch verhindert werden konnte.