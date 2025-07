Bub (11) kracht trotz Vollbremsung in Gartenzaun

Gemeinsam mit einem Freund wollte der einheimische Elfjährige mit seinem Fahrrad am Mittwoch gegen 17.10 Uhr vom elterlichen Wohnhaus in Nikolsdorf in Richtung des Sportplatzes fahren. Doch dort sollte er nicht ankommen. „Bei der Abzweigung von der Gemeindestraße zum Sportplatz prallte der Bub trotz vorangegangener Vollbremsung in einen dort befindlichen Gartenzaun“, wie die Polizei mitteilt.