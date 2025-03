Wie ein Bodenleger die Expo zum Klingen bringt

In 54 Ländern der Welt hat Carl Lechleitner schon Böden verlegt – am Sonntag hebt der in Linz lebende Unternehmer zu seinem nächsten internationalen Auftrag ab. Das Ziel der Dienstreise: die Expo in Osaka. Im Österreich-Pavillon der Weltausstellung wird der 59-Jährige nämlich für musikalische Wow-Momente sorgen.