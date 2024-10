Kantersieg für Wien im Vergleich mit Deutschen

Wien hat auch eine um 0,4 Prozent geringere Arbeitslosigkeit und um 2,4 Prozent weniger Bevölkerung mit fremdem Pass als die Stadt an der Elbe. Wohnungseigentum und Mieten im Stadtzentrum sind in Wien zwar teurer, das Mietniveau insgesamt aber um 117 Euro pro Monat billiger. Die Öffi-Monatskarte ist in Wien nur halb so teuer – von der Jahreskarte gar nicht zu reden – , der Grünraum pro Bewohner fast dreimal so groß und das Trinkwasser ohnehin weltberühmt.