Am Grund des Bodensees liegen fast hundert Tote

Während Tote in anderen Seen aufsteigen, bleiben sie im Bodensee am Grund liegen. „Das hängt zum einen mit der Kälte des Sees zusammen. Durch die niedrigen Temperaturen entstehen kaum Auftriebsgase, durch die ein Körper an die Oberfläche aufsteigen könnte. Zum anderen ist es die Tiefe des Bodensees, die einen Auftrieb verhindert“, berichtet Michael Behrendt von der Wasserschutzpolizei in Friedrichshafen der „Bild“.