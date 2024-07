Am Golfplatz mit den spanischen EURO-Helden

Die 2024er-Auflage der „Cuber Open“, ein Turnier der Pro Golf Tour im noblen Schwarzwald-Golfressort „Öschberghof“, wird dem Vorarlberger Profi-Golfer Michael Vonbank sicherlich noch länger in Erinnerung bleiben. Einerseits, da der Klostertaler dank einer 71er- und einer 69er-Runde erstmals in dieser Saison den Cut für den Finaltag schaffte. Andererseits aufgrund dessen, was er dann am dritten Wettkampftag, dem 26. Juni, erlebte. „Wir waren gerade auf unserer Runde, als wegen eines Gewitters unterbrochen werden musste“, erzählt der 27-Jährige. „Also sind alle ins Clubhouse geflüchtet.“