Asylzahlen sinken in Österreich weiter drastisch

Asyl gewährt wurde in den ersten drei Monaten in 2120 Fällen. Dazu kam 451 Mal subsidiärer Schutz und in 299 Fällen wurde humanitärer Aufenthalt zugesprochen. Afghanen waren mit großem Abstand jene Gruppe, der am häufigsten Aufenthalt in Österreich gewährt wurde. Alleine Asyltitel bekamen heuer fast 1500 Personen zugestanden. Bei Syrern waren es nur noch 77.