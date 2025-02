Wirecard: Mehrere Vorwürfe werden gestrichen

Verteidigung beklagt „Vorverurteilung“ von Ex-Geschäftsführer

Das Gericht hatte bereits durchblicken lassen, dass Braun nach bisheriger Beweislage zehn bis 15 Jahren drohen könnten. Dementsprechend protestierte Brauns Verteidigerin Theres Kraußlach am Mittwoch. Sie sprach von einer „Vorverurteilung“ ihres Mandanten in einem „desaströsen Verfahren“, in dem Gericht und Staatsanwaltschaft an einer Aufklärung nicht interessiert seien. Braun müsse freigesprochen werden.