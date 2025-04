Offiziell! ÖFB-Legionär verlängert Werder-Vertrag

Friedl selbst hat sich in den vergangenen Monaten in Bremen endgültig zum Führungsspieler entwickelt und brennt nun auf neue Herausforderungen mit seinem Verein: „Nach sieben Jahren in Bremen bin ich einer der dienstältesten Spieler im Verein und habe in dieser Zeit alle Höhen und Tiefen miterlebt. Das schweißt natürlich besonders zusammen, da stecken bei mir auch schon viele Emotionen drin. Wir haben uns als Team in den vergangenen Jahren immer weiterentwickelt, da geht aber auch noch mehr. Ich bin überzeugt vom Weg, den die Verantwortlichen mit der Mannschaft gehen wollen und freue ich mich daher sehr auf das, was jetzt noch vor uns liegt.“