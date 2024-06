Neue Drogenmischungen machen Konsum gefährlicher

Schätzungen zufolge waren zumindest 6392 Todesfälle in der EU im Jahr 2022 auf Drogenüberdosen zurückzuführen (2021: 6166). Opioide, oft in Kombination mit anderen Substanzen, waren in rund zwei Drittel der Fälle nachweisbar. Heroin spielte laut dem Bericht bei mehr als 1800 Todesfällen eine Rolle, davon 142 in Österreich. Wobei in nur wenigen westlichen Ländern die Mehrheit der tödlichen Überdosen mit Heroin in Zusammenhang stehe – in Österreich lag dieser Anteil hingegen bei 77 Prozent und im Nachbarland Italien bei 57 Prozent.