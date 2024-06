Das ist Wien neuester Badeplatz

Rechtzeitig zur ersten Hitzewelle wurde Donnerstagvormittag der erste Abschnitt der neuen „Sunken City“ eröffnet. Wie berichtet, bleibt am rechten Donauinselufer kein Stein auf dem anderen. Die Stadt gestaltet das 20.000 Quadratmeter große Gelände an der Neuen Donau völlig neu und will es zu einem vielseitig und ganzjährig nutzbaren Erholungsraum machen. In drei Bauetappen wird – seit Herbst 2023 – umgebaut, begrünt und entsiegelt.