Verurteilungen von Jugendlichen explodieren

Prozesse um jugendliche Straftäter stehen in Österreichs Gerichten an der Tagesordnung. „Jugendraube sind mittlerweile inflationär“, stellte zuletzt eine Richterin im Wiener Landl trocken fest. Die aktuellen Zahlen des Justizministeriums, die der „Krone“ vorliegen, bestätigen den Trend zu immer jüngeren Tätern. Denn die Zahl der Verurteilungen von Jugendlichen schnellte 2024 im Vergleich zum Vorjahr in die Höhe.