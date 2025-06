Trauer und Gedenken in Österreichs Sport!

Die österreichische Sportwelt mit dem Fußball-Nationalteam an vorderster Front ist nicht nur am Dienstag unter dem Eindruck des an dem Tag an einer Grazer Schule durchgeführten Amoklaufs mit insgesamt elf Toten gestanden. Am Mittwoch standen diverse Events im Schatten des in der Zweiten Republik beispiellosen Ereignisses, in Wien wurde auf eine PK zum World-Tour-Turnier der 3x3-Basketballer verzichtet, Red Bull Salzburg sagte ein Testspiel am Donnerstag beim SV Seekirchen ab. Worte der Trauer und des Gedenkens gab es fast überall.