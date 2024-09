Auto-Werkstatt ist den Oberösterreichern heilig

Von einer „Schadensinflation“ berichteten Versicherer bereits aufgrund gestiegener Kosten für Reparaturen. Auch in der Schweiz kennt man das Thema der gestiegenen Kosten: Dort versucht man deshalb, die Kunden in Wahl-Werkstätten zu lotsen. Ein schwieriges Unterfangen, an dem sich auch schon die OÖ Versicherung die Zähne ausbiss.