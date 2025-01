Schmuggel gestoppt: 26 Kilo „Gras“ im Kofferraum

Das mutmaßliche Schmugglerpaar wurde noch an Ort und Stelle verhaftet und in Folge in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Wie sich herausstellte, dürften die beiden Verdächtigen einer europaweit agierenden Drogenbande angehören. Weitere Ermittlungen – auch in anderen Bundesländern – sind aktuell noch am Laufen.