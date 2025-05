„Ich habe kein Problem, Nummer eins zu sein!“

Nach dem Matchball ballte er die Faust, ein breites Grinsen. Nach seinem Viersatz-Erfolg zum Start gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff kämpft Sebastian Ofner in Roland Garros um den Einzug in die dritte Runde. An seinen Mittwochs-Gegner hat er gute Erinnerungen. Das bisher einzige Duell gewann der Steirer gegen Karen Chatschanow am letzten Donnerstag im Genf-Viertelfinale mit 4:6, 6:4, 6:4.