Erster Brasilien-Kader von Ancelotti ohne Neymar

Unter anderem stehen Richarlison, Antony und Casemiro nach längeren Absenzen vor einem Comeback. Mit Casemiro gewann Ancelotti 2014 und 2022 die Champions League, bevor der Mittelfeldspieler von Real Madrid zu Manchester United wechselte. Brasilien trifft in der WM-Qualifikation am 5. Juni auf Ecuador und am 10. Juni auf Paraguay.