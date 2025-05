Dicke Luft wegen lange laufender Diesel-Loks

Nur „Hilfsdiesel“ läuft

Nur ein typenkundiger Triebfahrzeugführer könne die Lok starten. Der sei aber nicht durchgehend vor Ort, erklärt die ÖBB. Man wolle Alternativen prüfen, um lange Betriebszeiten zu vermeiden. Was da so lange – aber nicht durchgehend – laufe, sei ein Hilfsmotor, der sparsamer ist und das Kühlwasser auf Temperatur sowie die Batterie am Laufen hält. Nur so können man Schäden am Fahrmotor vermeiden.